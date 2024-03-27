هل ينجح مدرب الشباب في كسر سجل الهلال الخالي من الهزائم؟

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية ديربي الرياض المرتقب بين الشباب والهلال، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف مختلفة، حيث يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 68 نقطة.

مباراة قوية تنتظر عشاق الكرة السعودية

لا شك أن ديربي الرياض سيكون مباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز ونيل نقاط المباراة الثلاث.

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، سواء من داخل الملعب أو عبر شاشات التلفاز.

يبقى ديربي الرياض حدثًا رياضيًا هامًا ينتظره عشاق كرة القدم في السعودية، وتُعد هذه المباراة فرصة مميزة للشباب لكسر سجل الهلال الخالي من الهزائم، وتحقيق فوز تاريخي في هذا الديربي العريق.

الهلال يسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم

يُعد الهلال الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في دوري المحترفين هذا الموسم، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل مرتين.

كما حقق الهلال إنجازًا تاريخيًا بتحقيقه 29 فوزًا متتاليًا عبر مختلف المسابقات، ليصبح صاحب الرقم القياسي في هذا المجال.

صراع قوي على خط الملعب

يُنسب تفوق الهلال إلى حد كبير للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يتمتع بشخصية قوية للغاية نجح من خلالها في السيطرة على غرفة خلع الملابس المليئة بالنجوم.

لكن يبدو أن هذا التفوق قد يتوقف قليلاً خلال مواجهة الشباب بقيادة مدربه البرتغالي الآخر فيتور بيريرا، الذي سبق وأن واجه جيسوس في 5 مناسبات سابقة.

تولى بيريرا قيادة الشباب قبل شهر ونصف تقريباً، سبق وأن واجه جيسوس بالملاعب البرتغالية أثناء قيادة بورتو.

قاد بيريرا بورتو في 5 مباريات ضد بنفيكا الذي كان يقوده جيسوس، ونجح في تجنب الخسارة 4 مرات بالفوز مرتين والتعادل بمثلهما وخسر مرة واحدة.

هل ينجح بيريرا في كسر سجل جيسوس الخالي من الهزائم؟

يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل ينجح بيريرا في كسر سجل جيسوس الخالي من الهزائم، وتحقيق فوز تاريخي للشباب في ديربي الرياض؟