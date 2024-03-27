طارق السدحان.. من هو الرئيس التنفيذي الجديد للبنك “الأهلي”؟

أعلن البنك الأهلي السعودي تعيين طارق بن عبدالرحمن السدحان في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، خلفاً لطلال الخريجي، اعتباراً من 1 مايو 2024، فمن هو طارق السدحان؟

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة “ناشيونال دي بونت” من فرنسا، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وزمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين.

يمتلك السدحان خبرة عملية تزيد عن 25 عاماً في القطاع العام والخاص، شملت أعمال المراجعة والضرائب والاستشارات المالية والإدارية، وعمليات البنوك.

تقلّد العديد من المناصب القيادية لدى جهات مختلفة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.

كما شغل عضوية العديد من المؤسسات والجهات، ومنها عضو مجلس إدارة الرياض المالية منذ عام 2018، وعضو المجلس الاستشاري في ماستركارد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وعضو لجنة المراجعة والالتزام في صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2019، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في عمان منذ عام 2022.

وفي الفترة من عام 2015 حتى عام 2019، شغل عدداً من المناصب القيادية؛ منها نائب الرئيس التنفيذي الأول- المدير المالي لبنك الرياض، ومستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمدير العام المكلف للهيئة العامة للزكاة والدخل سابقاً (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حالياً)، ووكيل المحافظ للرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً (البنك المركزي السعودي “ساما” حالياً).