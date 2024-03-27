ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل 25% من الواردات السعودية

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقماً قياسياً في مناولة البضائع، حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات التي تم تداولها 215.179 حاوية قياسية خلال شهر يناير الماضي.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، يُعدّ ميناء الملك عبد العزيز من أهم الموانئ التي عبرت من خلاله البضائع إلى المملكة والتي تعادل 25.3% من إجمالي الواردات في شهر يناير 2024م.

منفذ أساسي للخدمات اللوجستية

يُعتبر ميناء الملك عبدالعزيز الميناء الرئيسي للسعودية على ساحل الخليج العربي، حيث تبلغ مساحته 19 كيلومتر مربع، ويعتبر منفذًا أساسيًا للخدمات اللوجستية مثل التصدير والاستيراد ومرور البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المناطق الشرقية والوسطى.

وأنشئ ميناء الملك عبدالعزيز بأمر من الملك المؤسس- رحمه الله، حيث كُلفت شركة “أرامكو” بإنشائه لتلبية احتياجات صناعة النفط في السعودية.

توسعات متتالية

وشهد الميناء توسعات متتالية عبر السنوات، وافتُتحت أحدث التوسعات في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود عام 1961، وأُطلق عليه اسم ميناء الملك عبدالعزيز.

ويتمتع الميناء بمجموعة من المرافق الحديثة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 105 ملايين طن، ويتصل بالميناء الجاف بالرياض عبر سكة حديدية.

43 رصيفًا مكتمل الخدمات

ويضم الميناء 43 رصيفًا مكتمل الخدمات والتجهيزات، ويحتوي على معدات مناولة حديثة ومحطات للحاويات والبضائع العامة، بالإضافة إلى محطات المُساندة.

كما تم إنشاء حوضين لبناء وإصلاح السفن في الميناء، الأول بواسطة شركة الزامل والثاني بواسطة شركة “ستار”، مما يجعل الميناء مركزًا مهمًا لصيانة السفن في المنطقة.

وشهد ميناء الملك عبدالعزيز تطورات كبيرة في الاستخدام التقني، مما ساهم في تحسين كفاءة العمليات اللوجستية داخل الميناء، وفي عام 2019، نال الميناء جائزة التميز الدولية لإدارة الجودة، كما تم توقيع أكبر عقد تخصيص في المملكة مع شركة سعودية لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية للنقل واللوجستيات.

أرقام قياسية

وخلال شهر فبراير 2024، حقق ميناء الملك عبدالعزيز رقمًا قياسيًا جديدًا في مناولة الحاويات، حيث وصل إجمالي عدد الحاويات المنقولة إلى 235.820 حاوية، مما يمثل زيادة بنسبة 25.41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وهذا الرقم يعتبر الأعلى في تاريخ الميناء، مما يبرز جهود “موانئ” في تطوير الميناء وزيادة إنتاجيته ورفع كفاءته التشغيلية واللوجستية.

وتأتي هذه الإنجازات كتأكيد لقدرات ميناء الملك عبدالعزيز، ويُشير إلى أن الميناء نجح في كسر الرقم القياسي السابق الذي حققه في يناير 2024.