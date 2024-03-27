عظام ولحم محترق.. اكتشاف مقبرة سرية لضحايا العصابات في المكسيك

في 2006، شنت السلطات المكسيكية هجومًا كبيرًا ضد كارتلات (عصابات المخدرات) في البلاد، حيث فُقد منذ ذلك الوقت مئات الآلاف من شخص، على يد العصابات كانت مسؤولة عن اختفائهم. بينما هذا الأسبوع عُثر على مقبرة سرية تضم رفات 20 منهم، في مزرعة في إل سالتو بولاية خاليسكو الغربية.

ماذا وجدت الشرطة في المقبرة؟

بعد وصولهم إلى الموقع، اكتشف أفراد الحرس الوطني فرنًا أرضيًا ولاحظوا رائحة كريهة، بينما قال أحد أعضاء الجماعات التي تبحث عن المفقودين، لوكالة فرانس برس إنه “أثناء الاستكشاف، بدأنا بتحديد مكان العظام والجلد واللحم البشري المحترق.. نحن نتحدث عن مقبرة سرية”.

لم يصدر تعليق فوري من مكتب المدعي العام الذي من المتوقع أن يتفقد الموقع.

وتقول الجماعات التي تبحث عن المفقودين إن عصابات الاتجار بالمخدرات وغيرها من عصابات الجريمة المنظمة تستخدم الطوب والأفران الأخرى لحرق ضحاياها دون ترك أي أثر.

كيف تصاعد عنف العصابات في المكسيك؟

تعزى الزيادة الأخيرة في العنف في غرب المكسيك إلى حد كبير إلى تصدع الكارتلات، التي كانت مستقرة في السابق.

كان غرب المكسيك تحت سيطرة كارتل سينالوا القوي، الذي يديره الزعيم سيئ السمعة إل تشابو، حتى انفصل جناحه المسلح في عام 2011 وشكل عصابة منافسة باسم “خاليسكو الجيل الجديد”، وبدأت الصراعات على السلطة التي أدت إلى الارتفاع الحاد في عدد القتلى.

“المشكلة الآن هي أن لدينا عددًا غير عادي من جرائم القتل المرتبطة بالجريمة المنظمة”، قال خوان كارلوس هويرتا فاسكيز، الذي يقدم تقارير لصحيفة El Financiero المكسيكية، لشبكة سي بي إس نيوز.

يقع مقر عصابة “خاليسكو الجيل الجديد” في ولاية خاليسكو، حيث فُقد قرابة 100 ألف شخص، عُثر لاحقًا على رفات العشرات منهم في مقابر جماعية. وإن كان فاسكيز يرى أن هذه العصابة الجديدة ليست مسؤولة عن كل عدد هؤلاء الضحايا، الذين دُفن أغلبهم في مقابر سرية.

2000 مقبرة سرية

تم اكتشاف ما يقرب من 2000 من هذه المقابر، التي تحتوي عادة على جثث متعددة، في جميع أنحاء المكسيك بين عامي 2006 و2016، وفقا للبيانات الصادرة عن مشروع يسمى A Dónde Van los Desaparecidos ، أو “أين يذهب المفقودون؟”.

لكن السلطات في المكسيك لا تبحث عنهم باستمرار. عندما يتم اكتشافها، في المنازل أو الحقول أو الغابات، غالبا ما يكون ذلك من قبل الجيران الذين يلاحظون رائحة الجثث المتحللة ، أو حفلات البحث الشعبية مثل Colectivo.

وفي خاليسكو، وهي واحدة من المناطق التي بها أكبر عدد من الأشخاص الذين اختفوا ومسرح حروب النفوذ بين عصابات المخدرات المتنافسة، عُثر في الأسبوع الماضي فقط، على خمس جثث مكدسة في سيارة دفع رباعي مضادة للرصاص.

وفي يونيو الماضي في خاليسكو أيضًا، عثرت السلطات على 45 كيسًا تحتوي على رفات بشرية في واد. وقبل ذلك بأربعة أشهر، استخرجت السلطات 31 جثة من مقبرتين سريتين في خاليسكو. وبالإضافة إلى ذلك، قُتل ما يقرب من 450,000 شخص في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2006.

ونظام الطب الشرعي في البلاد مكتظ بعشرات الآلاف من الجثث المجهولة الهوية ملقاة دون أن يطالب بها أحد في المشارح أو المقابر الجماعية.