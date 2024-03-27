الهلال يعلن مشاركة “تمبكتي” في التدريبات استعدادًا لمواجهة الشباب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته مساء الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مضيفه الشباب ضمن الجولة 25 من دوري روشن يوم السبت المقبل.

ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب “جيسوس” على الجوانب اللياقية والفنية خلال الحصة التدريبية.

شارك جميع اللاعبين في التدريبات باستثناء “عبد الإله المالكي” الذي خضع لجلسة علاجية في العيادة الطبية بعد شعوره بآلام في الركبة عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني.

والتحق الثنائي “ميتروفيتش” و”سافيتش” بالتدريبات بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخب صربيا في تصفيات كأس العالم.

وحرص “حسان تمبكتي” على المشاركة في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي الخاص.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف مختلفة، حيث يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 68 نقطة.

ويسعى “الزعيم” لتحقيق الفوز في المباراة القادمة وتعزيز صدارته للدوري، بينما يطمح “الليوث” لتحقيق مفاجأة واللحاق بركب المقدمة.