الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 24، ونسبة الرطوبة 65، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 33 درجة مئوية، بينما الصغرى 21، ونسبة الرطوبة 45.

البحر الأحمر

الرياح السطحية هي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي

أما حالة البحر فهو خفيف الموج على الجزء الشمالي و الأوسط خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، أما حالة البحر فهو خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.