أسعار النفط ترتفع مع تقييم المستثمرين لبيانات المخزونات الأمريكية

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً يوم الخميس، مستعيدة ما خسرته خلال جلستين متتاليتين، حيث قام المستثمرون بمراجعة البيانات الأخيرة المتعلقة بمخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكي.

وقد زادت أسعار العقود الآجلة لنفط برنت لتسليم شهر مايو بمقدار 29 سنتاً، أو ما يوازي نسبة 0.34 بالمئة، لتصبح 86.38 دولار لكل برميل.

كما شهد النفط الوسيط الأمريكي ارتفاعاً لتسليم شهر مايو بمقدار 41 سنتاً، أو بنسبة 0.50 بالمئة، إلى 81.76 دولار للبرميل.

وخلال الجلسة السابقة، كانت أسعار النفط قد تحت تأثير ضغوط نتيجة لزيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع حجم واردات الخام وتقلص الطلب على البنزين، بحسب ما أفادت به بيانات من إدارة معلومات الطاقة.