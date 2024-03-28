الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الرابع 2023

كشف المسح الأخير للقوى العاملة الذي أجرته هيئة الإحصاء عن تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بمعدل 8.6% في نهاية الربع الثالث من نفس العام.

ويُعتبر هذا المعدل هو الأقل تاريخياً منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1999.

أما رؤية المملكة 2030 فتضع هدفاً لخفض معدل البطالة إلى 7%، حيث أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن الهدف المنشود للبطالة ضمن الرؤية يتراوح بين 4% و7%، ومن المتوقع تحقيق هذا الهدف قبل حلول العام 2030.

كما أشارت النتائج إلى زيادة نسبة العمالة بين السعوديين مقارنةً بالربع الثالث، حيث وصلت إلى 47.4% في الربع الأخير من عام 2023.

وذكرت الهيئة أن نسبة مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل قد شهدت انخفاضاً لتصل إلى 35.5% في الربع الرابع من عام 2023.

ووفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة، بلغ معدل البطالة الكلي للفئة العمرية العاملة 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنةً بنسبة 5.1% في الربع السابق.