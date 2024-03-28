زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية 16% خلال الربع الأخير من 2023

شهدت السعودية زيادة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت 13 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2023، متجاوزةً الـ 11 مليار ريال التي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام ذاته، بمعدل ارتفاع قدره 16%.

أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن القيمة الإجمالية للتدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي وصلت إلى نحو 19 مليار ريال، مما يمثل نمواً بنسبة 16.6% مقارنةً بالربع الثالث الذي سجل استثمارات بقيمة 16 مليار ريال.

في الوقت نفسه، بلغت الاستثمارات السعودية الخارجة نحو 6 مليار ريال، معززةً بزيادة قدرها 17.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام، حيث كانت الاستثمارات في الربع الثالث تقدر بحوالي 5 مليارات ريال.