خسائر تأمينية قياسية.. انهيار جسر بالتيمور قد يكبد شركات التأمين 4 مليارات دولار

توقع خبراء أن يؤدي انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور إلى تحميل شركات التأمين مطالبات تصل إلى 4 مليارات دولار، مما قد يسجل رقماً قياسياً في تاريخ تأمين الشحن.

وفقاً لتحليلات شركة IMPLAN المتخصصة في البرمجيات الاقتصادية، تشير التقديرات إلى أن إعادة بناء الجسر قد تكلف الحكومة الفيدرالية حوالي 600 مليون دولار، بينما يمكن أن يؤدي إغلاق الميناء لفترة شهر إلى خسائر تقدر بـ28 مليون دولار لولاية ماريلاند،

يعتبر ميناء بالتيمور محوراً تجارياً رئيسياً، إذ تُقدر قيمة البضائع الأجنبية التي تمت مناولتها العام الماضي بنحو 80 مليار دولار، ما يجعله تاسع أكثر الموانئ ازدحاماً في الولايات المتحدة.

وبعد حادثة اصطدام سفينة حاويات بالجسر، أُغلق الميناء وما زالت هناك عمليات بحث جارية عن ستة أشخاص مفقودين.

مع استمرار عدم اليقين حول موعد إعادة فتح الميناء، تقوم شركات التأمين والمحللون بتقدير الخسائر المترتبة على الحادث، والتي تشمل عدة مجالات مثل العقارات، البضائع، الخدمات البحرية، المسؤولية، الائتمان التجاري والتوقف المفاجئ للأعمال.

وصول التقديرات للخسائر المؤمن عليها إلى 4 مليارات دولار، يجعل الخسائر القياسية لانهيار الجسر تفوق خسائر كارثة سفينة الرحلات البحرية الفاخرة كوستا كونكورديا في عام 2012.