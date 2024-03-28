“تكافل الراجحي” تعلن حجز 25.44 مليون ريال كامل مبلغ قضية “أريج”

أصدرت شركة الراجحي للتأمين التعاوني “تكافل الراجحي” بيانًا عبر “تداول السعودية” اليوم الخميس، بشأن خبر الدعوى المقامة من قبل المجموعة العربية للتأمين “أريج” ضد الشركة فيما يخص نزاع على جزء من مبالغ الأقساط التأمينية.

وأوضحت “تكافل الراجحي” أن الدعوى تخص نزاع على جزء من مبالغ الأقساط التأمينية في العلاقة التعاقدية التي بدأت بين الطرفين في عام 2015م، بسبب أقساط تأمينية تتعلق بوثيقة الضمان الممتد من المؤمن له، ويكون دور “أريج” إعادة التأمين على خطر الوثائق التأمينية.

اقرأ أيضًا: أرباح “الأبحاث والإعلام” السنوية تتراجع بنسبة 13.74%

وأشارت تكافل الراجحي، إلى أن “أريج” أقامت دعوى لدى لجان المنازعات التأمينية، بناء على الخلاف بين الشركتين على المبلغ المستحق، موضحة أنها لم تمانع باستحقاقهم لمبلغ وقدره 15,811,532 ريال فقط، بينما طالبت شركة أريج بمبلغ 33,262,312 ريال وقدره يتمثل في أقساط تأمينية غير مدفوعة (على حد وصفها).

وتابعت الشركة، أنه صدر الحكم النهائي في عام 2024، بإلزامها بدفع مبلغًا قدره 25,441,124.45 ريال إلى “أريج” شاملة تكاليف المحاسب القانوني.

وأوضحت تكافل الراجحي أنها اتخذت عدة إجراءات في هذا الشأن منذ بداية الدعوى، واتخذت كافة الاحتياطات اللازمة من خلال، حجز الاحتياطات المالية بنسبة 100% من قيمة مطالبة المدعية.

لافتة إلى أن 15,811,532 ريال وهو الجزء الأكبر من مبلغ المطالبة يعد خارج النزاع حيث لم تمانع تكافل الراجحي من سداده (قبل رفع الدعوى) ويتمثّل في الأقساط التأمينية، و16,419,272 ريال يمثّل المبلغ الفعلي للنزاع ويمثّل الوثائق الملغاة. ( حيث تم تخفيض المبلغ إلى 9,629,592 ريال وفقًا للقرار)، والحصول على رأي قانوني من شركة محاماة رائدة في مجال الدعوى القضائية.