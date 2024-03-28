مؤشر “تاسي” ينهي جلسات الأسبوع منخفضًا عند مستوى 12565 نقطة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس، منخفضًا 42.09 نقطة ليقفل عند مستوى 12565.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 420 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 740 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات المطاحن الحديثة، وميدغلف للتأمين، واليمامة للحديد، وبوبا العربية، والأهلي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والموارد، والكابلات السعودية، ووفرة، ومهارة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.29% و 10%.

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فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والمطاحن الحديثة، وبترو رابغ، والكيميائية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المطاحن الحديثة، وأرامكو السعودية، والأهلي، والمتطورة، والراجحي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 385.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26622.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 141 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 4.5 ملايين سهم تقاسمتها 3084 صفقة.