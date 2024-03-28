تفاصيل رد نيمار بشأن الرحيل عن الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل رد البرازيلي نيمار دا سيلفا بشأن رحيله عن صفوف الهلال.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ترددت أنباء أن هناك مفاوضات كبرى بدأت بين برشلونة الإسباني ونادي الهلال من أجل خروج نيمار في الصيف المقبل وعودته إلى النادي الكتالوني مرة أخرى.

وكانت تقارير أوضحت بأن نيمار لن يغادر الهلال إلا في حالة حصول النادي السعودي على مواطنه رافينيا جناح برشلونة الحالي في صفقة تبادلية، تعفي الهلال من دفع مبلغ الـ 100 مليون التي يطلبها البارسا من أجل خروج لاعب ليدز يونايتد السابق.

وكشف موقع “Barca times” الأسباني، اليوم الخميس، أن اللاعب البرازيلي أكد لمقربيه إنه سيبقى مع الهلال الموسم القادم، ولن يذهب لبرشلونة عرفانًا وتقديرا لزعيم آسيا.