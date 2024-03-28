أكثر من 1.79 مليار ريال قيمة الصفقات في البورصة العقارية اليوم

تجاوزت قيمة الصفقات في البورصة العقارية اليوم الخميس حاجز الـ 1.79 مليار ريال لعدد صفقات وصل إلى 1248 صفقة فيما بلغت المساحة المتداولة 3728803 متر مربع.

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وفق لموقع “البورصة العقارية” فإن أعلى سعر مسجل للمتر خلال تعاملات اليوم بلغ 85794 ريال، بينما كان متوسط السعر 482 ريال للمتر المربع.

الأحياء الأكثر تداولاً اليوم

تصدرت أحياء الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية اليوم، وجاء في الصادرة حي النرجس بقيمة صفقات اقتربت من 61.5 مليون ريال، فيما جاء حي البدرية بالهفوف في محافظة الأحساء في المركز الثاني بالقائمة بقيمة صفقات تخطت الـ 20 مليون ريال.

وجاءت أحياء النظيم والجنادرية وبدر في القائمة بقيمة إجمالية أكثر من 55.6 مليون ريال لعدد صفقات بلغ 93 لمساحة إجمالية متداولة وصلت إلى 35426 متر مربع.