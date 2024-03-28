“تداول السعودية” تعلن إضافة شركة لمؤشر “تاسي” وشركتين لـ”نمو”

أعلنت “تداول السعودية” اليوم الخميس، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية “تاسي” والسوق الموازية “نمو” وذلك من بداية التداول في يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري.

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وكشفت “تداول السعودية” في بيان لها اليوم، عن إضافة أسهم 3 شركات إلى مؤشرات السوق وهي:

1. شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر إنتاج الأغذية.

2. شركة المحافظة للتعليم، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

3. شركة الطاقات المعدنية للتجارة، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

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وكانت “تداول السعودية” أعلنت يوم الاثنين الماضي الموافق 25 مارس الجاري، عن إضابة أسهم 7 شركات إلى السوق الرئيسية “تاسي” والسوق الموازية “نمو”.