برئاسة محمد مصطفى.. الرئيس الفلسطيني يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة

شكل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى حكومة جديدة، الخميس، يتولى فيها أيضا منصب وزير الخارجية خلفا لرياض المالكي.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الرئيس محمود عباس وافق على الحكومة.

وقدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل، الموافق 31-3-2024.