عرض إسباني يهدد انضمام ليفاندوفسكي للدوري السعودي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تطورات في ملف البولندي ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النادي المدريدي يريد التحرك في مسار ضمن له نجاحا كبيرا في أوقات سابقة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المسار حقق به أتلتيكو مدريد نجاحا كبيرا بضم ديفيد فيا ولويس سواريز من صفوف برشلونة.

وقد نجح هذا الثنائي في قيادة أتلتيكو مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني في عامي 2014 و2021.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن رغبة أتلتيكو في عقد صفقة تبادلية مع برشلونة للتخلص من البرتغالي جواو فيليكس المعار للبارسا.

وقيل أيضا إن برشلونة يريد التخلص من الراتب الضخم للنجم البولندي حال استمراره لموسم ثالث.