زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال باكستان

أفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأشارت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 130 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان.

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وشعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد، وبيشاور ومالاكند ودير ووادي سوات.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.