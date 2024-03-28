دراسة يابانية: القرفة قد تساعد في علاج تساقط الشعر

اقترب باحثون من جامعة يوكوهاما الوطنية في اليابان من اكتشاف علاج غير جراحي جديد لتساقط الشعر باستخدام مكون من القرفة، وفقًا لدراسة حديثة ذكرها موقع “New Atlas“.

تبين للباحثين أن حمض السيناميك المستخلص من القرفة الصينية يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز نمو الشعر من خلال تأثيره على مستقبلات الأوكسيتوسين، المعروفة بدورها في تنظيم نمو الشعر.

في دراستهم، أظهر الباحثون أن حمض السيناميك قادر على تعزيز تعبير الأوكسيتوسين والجينات المرتبطة بنمو الشعر. وباستخدام تجارب على بصيلات الشعر البشرية، وجدوا أن تطبيق حمض السيناميك أدى إلى زيادة في طول نبات الشعر بشكل ملحوظ.

وتشير النتائج إلى أن حمض السيناميك يمكن أن يكون بديلًا واعدًا للأوكسيتوسين في علاج تساقط الشعر، حيث أنه يعمل بفعالية مشابهة دون الآثار الجانبية المحتملة.

تعتبر هذه النتائج خطوة مهمة نحو تطوير علاجات غير جراحية لتساقط الشعر، وقد تفتح أبوابًا لبحث أعمق في استخدام القرفة ومكوناتها الفعالة في علاجات الشعر.

وعلى الرغم من ذلك، يحذر الباحثون من البدء في استخدام القرفة بكميات كبيرة قبل إجراء مزيد من الدراسات، حيث يتعين إجراء المزيد من التجارب لتحديد الجرعة الفعالة والتأكد من عدم وجود آثار جانبية سلبية.

وبشكل عام، يمكن العثور على حمض السيناميك في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الحمضيات، العنب، الكاكاو، السبانخ، وخضروات الكرنب، مما يجعلها خيارًا آمنًا للتجربة قبل إجراء الاستخدام العلاجي.