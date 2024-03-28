رسمياً.. اعتماد مبادرة تسريع برامج البكالوريوس لمهنة التمريض

أعلن مجلس شؤون الجامعات اعتماد مبادرة تسريع برامج البكالوريوس لمهنة التمريض ابتداءً من العام الجامعي 1446هـ، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتلبية متطلبات سوق العمل.

وتهدف المبادرة إلى اختصار مدة الدراسة، وتسريع عملية التوطين، المحافظة على جودة المخرجات، وتطبيق الدراسة بنظام الساعات.

وتشمل آليات التسريع، احتساب التدريب الصيفي، التدريب المنتهي بالتوظيف، التعليم عن بعد والمدمج، تطبيق الفصل الصيفي، التدريب المكثف في سنة الامتياز، دراسة المواد العامة عن بُعد في فترة، الامتياز.

وذلك مع إتاحة الفرصة للجامعات لاختيار ما يناسبها من آليات تسريع بما لا يؤثر على جودة البرامج ومخرجاتها.