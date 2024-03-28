تمبكتي يخضع لفحوصات لتحديد موقف مشاركته أمام الشباب

يخضع حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، لفحوصات من أجل تحديد موقف مشاركته في مباراة فريقه أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة الشباب يوم السبت القادم في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن تمبكتي سيخضع لاختبارات بدنية وفنية، غدًا الجمعة، لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها في مواجهة الشباب.

وأشارت إلى أن تمبكتي ينتظر نتائج الاختبارات التي سيجريها، من أجل الدخول في قائمة الـ 20 المرشحين من البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، لمباراة الشباب.

تمبكتي غادر تدريبات الهلال يوم، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، موضع إصابته السابقة، إلا أنه شارك في جزء من تدريبات الأربعاء بعد منحه الضوء الأخضر من قبل الجهاز الطبي.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

كما حقق الهلال إنجازًا كبيرًا في عالم الأرقام لكرة القدم، حيث حقق 29 انتصارًا متتاليًا، بعد فوزه الأخير على ضمك بهدفين مقابل هدف.