قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا استعدادًا لمعسكر الإمارات

أعلن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، قائمة الأخضر لمعسكر الإمارات، والذي يأتي استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وينظلق معسكر الأخضر تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في دولة الإمارات، خلال الفترة 1 – 11 أبريل المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

قائمة الأخضر تحت 23 عامًا لمعسكر الإمارات:

محمد العبسي، عبدالرحمن الصانبي، أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، جهاد ذكري، محمد الدوسري، محمد سليمان، مروان الصحفي، زكريا هوساوي، عيد المولد، عوض الناشري، عبدالإله هوساوي، فيصل الغامدي، زياد الجهني، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات، سعد الناصر، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة “الثالثة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.