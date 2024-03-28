كيف يغير الذكاء الاصطناعي في السعودية اختيار الأزياء؟

يُعد الذكاء الاصطناعي أداة ثورية تُحدث تغييرات جذرية في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة الأزياء وتصميم اللابس.

وأمضت رائدة الأعمال السعودية شهد جفري جزءًا كبيرًا من حياتها في تقديم إرشادات الموضة لأحبائها، حيث قامت بتصميم دمى الأطفال ثم قامت لاحقًا بتصميم أزياء شقيقاتها وأصدقائها.

بعد أن درست وعملت في باريس، المدينة التي تُرادف الأناقة، أصبحت جفري مُطلعة جيدًا على اتخاذ خيارات أنيقة.

ولكن بدافع من الاعتقاد بأن صناعة الأزياء يجب أن تكون أكثر سهولة في الوصول إليها، أطلقت شركتها الخاصة، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم حلول تنسيق الملابس للعملاء، بغض النظر عن ميزانيتهم.

وقالت في تصريحات لـ”موقع قناة العربية”: “يرى الناس الموضة كرفاهية، لكنني أؤمن بأنها جزء أساسي من شخصية الناس وتعبيرهم عن الذات”.

أضافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمنح الجميع إمكانية الوصول إلى عالم تنسيق الملابس، مستطردة: “الجميع سيحب مُصمم أزياء شخصي، لكن المُصمم الشخصي غير قادر على خدمة الجميع لأنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد ولا يمكن أن يكون مجانيًا. باستخدام الذكاء الاصطناعي، أصبحنا الآن قادرين على فتحه للجميع “.

تستند تجربة مستخدمي شركتها على أداة ذكاء اصطناعي مولدة تسمى “أميرة”، وذلك حتى تشعر بالألفة) والود للجمهور الخليجي.

وأميرة هي مساعدة افتراضية لـ “تنسيق الملابس كخدمة” (SAAS) تقوم ببناء ملف تعريف شخصي للغاية لكل فرد، وتتذكر التفضيلات وتقدم اقتراحات مناسبة.

تم إنشاء أميرة مع وضع الجمهور العربي في الاعتبار وهي الأولى من نوعها من حيث فهم كيفية اختلاف تفضيلات الموضة في الخليج عن أماكن أخرى.

وتابعت: “لقد كان تحديًا كبيرًا ، لكننا أردنا حقًا تقديم تجربة ذات صلة بالعملاء في الشرق الأوسط وأميرة – بمساعدة شبكتنا المكونة من 180 مصمم أزياء بشري – تفهم التفضيلات الثقافية والمخزون المحلي”.

كشف تقرير ماكنزي الذي صدر مؤخرًا عن حالة الموضة لعام 2024 أن 73٪ من مسؤولي تنفيذيي الأزياء العالميين الذين تم استطلاع آراؤهم أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي المولد سيكون أولوية رئيسية لشركاتهم في العام المقبل.

وقالت جفري: “مع كل تقنية جديدة ، تجد الكثير من المقاومة في البداية لأن الناس لا يستطيعون رؤية ما هي النهاية ، وهذا يقلقهم.. زأعتقد أن الوقت الحالي يعتبر ميزة تنافسية للشركات لبدء دمج الذكاء الاصطناعي ، لكنه غدًا سيصبح ضرورة”.

ولا تعتقد جفري أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر تمامًا “ولكن مع أميرة يمكننا الوصول إلى المزيد من الناس”.