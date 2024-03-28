كيف يغير الذكاء الاصطناعي في السعودية اختيار الأزياء؟

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
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    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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فريق التحرير

28 مارس 2024

كيف يغير الذكاء الاصطناعي في السعودية اختيار الأزياء؟

منوعات
كيف يغير الذكاء الاصطناعي في السعودية اختيار الأزياء؟

يُعد الذكاء الاصطناعي أداة ثورية تُحدث تغييرات جذرية في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة الأزياء وتصميم اللابس.

وأمضت رائدة الأعمال السعودية شهد جفري جزءًا كبيرًا من حياتها في تقديم إرشادات الموضة لأحبائها، حيث قامت بتصميم دمى الأطفال ثم قامت لاحقًا بتصميم أزياء شقيقاتها وأصدقائها.

بعد أن درست وعملت في باريس، المدينة التي تُرادف الأناقة، أصبحت جفري مُطلعة جيدًا على اتخاذ خيارات أنيقة.

ولكن بدافع من الاعتقاد بأن صناعة الأزياء يجب أن تكون أكثر سهولة في الوصول إليها، أطلقت شركتها الخاصة، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم حلول تنسيق الملابس للعملاء، بغض النظر عن ميزانيتهم.

وقالت في تصريحات لـ”موقع قناة العربية”: “يرى الناس الموضة كرفاهية، لكنني أؤمن بأنها جزء أساسي من شخصية الناس وتعبيرهم عن الذات”.

أضافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمنح الجميع إمكانية الوصول إلى عالم تنسيق الملابس، مستطردة: “الجميع سيحب مُصمم أزياء شخصي، لكن المُصمم الشخصي غير قادر على خدمة الجميع لأنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد ولا يمكن أن يكون مجانيًا. باستخدام الذكاء الاصطناعي، أصبحنا الآن قادرين على فتحه للجميع “.

تستند تجربة مستخدمي شركتها على أداة ذكاء اصطناعي مولدة تسمى “أميرة”، وذلك حتى تشعر بالألفة) والود للجمهور الخليجي.

وأميرة هي مساعدة افتراضية لـ “تنسيق الملابس كخدمة” (SAAS) تقوم ببناء ملف تعريف شخصي للغاية لكل فرد، وتتذكر التفضيلات وتقدم اقتراحات مناسبة.

تم إنشاء أميرة مع وضع الجمهور العربي في الاعتبار وهي الأولى من نوعها من حيث فهم كيفية اختلاف تفضيلات الموضة في الخليج عن أماكن أخرى.

وتابعت: “لقد كان تحديًا كبيرًا ، لكننا أردنا حقًا تقديم تجربة ذات صلة بالعملاء في الشرق الأوسط وأميرة – بمساعدة شبكتنا المكونة من 180 مصمم أزياء بشري – تفهم التفضيلات الثقافية والمخزون المحلي”.

كشف تقرير ماكنزي الذي صدر مؤخرًا عن حالة الموضة لعام 2024 أن 73٪ من مسؤولي تنفيذيي الأزياء العالميين الذين تم استطلاع آراؤهم أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي المولد سيكون أولوية رئيسية لشركاتهم في العام المقبل.

وقالت جفري: “مع كل تقنية جديدة ، تجد الكثير من المقاومة في البداية لأن الناس لا يستطيعون رؤية ما هي النهاية ، وهذا يقلقهم.. زأعتقد أن الوقت الحالي يعتبر ميزة تنافسية للشركات لبدء دمج الذكاء الاصطناعي ، لكنه غدًا سيصبح ضرورة”.

ولا تعتقد جفري أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر تمامًا “ولكن مع أميرة يمكننا الوصول إلى المزيد من الناس”.

 

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