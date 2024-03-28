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29 مارس 2024

4 قتلى و7 مصابين.. رُعب في مدينة روكفورد الأمريكية

منوعات
4 قتلى و7 مصابين.. رُعب في مدينة روكفورد الأمريكية قاتل مدينة روكفورد

كانت عطلة المدرسة الأسبوعية، حينما قررت المراهقات الثلاث مشاهدت فيلمهن المفضل. لم تكن أي منهن تعلم عن فورة القتل الدائرة في الخارج، والتي سيختبرن أقصى لحظاتها رعبا هذا اليوم.

“بدأ الأمر بسيجارة ماريجوانا أعتقد أن مخدرًا ما أضيف إليها، لم أشعر بنفسي وأنا أسقطهم جميعًا”؛ قال كريستيان إيفان سوتو، 22 عامًا، خلال التحقيقات معه في أربع جرائم قتل من الدرجة الأولى وسبع محاولات قتل من الدرجة الأولى ارتكبها في موجة طعن عنيفة استمرت 20 دقيقة في مدينة روكفورد بولاية إلينوي الأمريكية ظهر أمس الأربعاء.

من هم ضحايا روكفورد؟

طعن “سوتو” صديق طفولته جاكوب شوباخ (23 عامًا) وقريبة شوباخ رامونا البالغة من العمر 63 عامًا، مستخدمًا سكين مطبخ في منزل الضحايا. وبعد مغادرة منزل شوباخ، التقى “سوتو” بمسؤول شركة البريد جاي لارسون، الذي كان يسلم البريد كما فعل لمدة 25 عامًا في روكفورد، حيث بدأ في لكمه وطعنه، ثم دهسه بشاحنته الصغيرة مرتين، تاركًا جثته في الطريق.

تقول الشرطة إن “سوتو” دخل عقب ذلك منزلًا حيث كانت ثلاث فتيات في الطابق السفلي يشاهدن فيلمًا أثناء عطلة المدرسة. وجد “سوتو” مضرب بيسبول وبدأ في ضرب الفتيات. توفيت جينا نيوكومب بينما تم نقل شقيقتيها إلى المستشفى في حالة خطرة.

كيف بدأ رعب روكفورد؟

وفق تقرير ممثلي الادعاء، بدأ الهجوم في منزل شوباخ في المبنى 2300 من شارع هولمز حوالي الساعة 1:15 مساء.

رأى الشهود “سوتو” لأول مرة يطارد “جاكوب” عبر العشب ويضربه ويطعنه. بينما كان يعقوب مستلقيًا على الأرض، قبل أن يركب “سوتو” شاحنته الصغيرة ويحاول دهس “جاكوب”، الذي ركض بعد ذلك إلى المنزل، حيث تبعه راجلًا إلى الداخل، ثم شوهد وهو يغادر بعد دقائق.

تم العثور على ضحيتين داخل هذا المنزل.

خرج “سوتو” من منزل “جاكوب” ثم توجه إلى ساعي البريد “لارسون” ودهسه بشاحنته. وقالت الشرطة إن “لارسون” تعرض قبل ذلك للطعن عدة مرات. وقال شاهد إن “لارسون” توسل إليه للاتصال برقم 911، وهو ما فعله.

رُعب في منزل المراهقات الثلاث

وقال ممثلو الادعاء إن “سوتو” هرب بعد ذلك ودخل منزلًا آخر في المبنى 4700 من شارع كليفلاند، حيث كانت أخت جينا نيوكومب في المطبخ تعد شيئًا لتأكله حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، عندما اقتحم “سوتو” المنزل من الباب الخلفي غير المغلق.

“أمسك سوتو المغطى بدماء ضحاياه بأحد مضارب جينا للكرة اللينة. ثم بدأ هجومه”؛ قال محامي مقاطعة وينيباغو جيه هانلي.

ركضت شقيقة جينا، التي لم يتم الكشف عن هويتها، إلى الطابق السفلي لتحذير الفتيات، حيث تبعهم “سوتو”، وحاصرهم في الغرفة، وبدأ في ضرب الفتيات بالمضرب.

انهارت جينا وفقدت الوعي.

في مرحلة ما، كانت صديقة جينا مستلقية في وضع الجنين بينما ضربها “سوتو” على جانبها الأيسر. ثم توقف وقال إنه سيصعد إلى الطابق العلوي للحصول على بندقية، حينها اتصله صديقة “جينا” بالشرطة، ثم ركض “سوتو” إلى الخارج.

بعد هذا الهجوم، حطم سوتو نافذة في منزل في كتلة 4600 من شارع فلورنسا، وبدأ في مهاجمة امرأة بسكين. تمكنت المرأة من الفرار، وطاردها “سوتو” سيرًا على الأقدام إلى الفناء الأمامي، حيث واصل هجومه. توقف رجل في سيارة جيب رمادية لمساعدة المرأة، وتعرض للطعن أيضًا، قبل أن تأتي الشرطة، وتحتجز “سوتو” الذي أسقط سكينه عند قدمي المرأة.

اليوم الذي تلا رعب روكفورد

وقد تجمع العشرات الخميس بالقرب من موقع الهجوم حدادًا على الأرواح الأربعة التي فقدت. وضمت الوقفة الاحتجاجية زعماء دينيين وسياسيين محليين.وكان من بين المتحدثين رئيسة شرطة روكفورد كارلا ريد، التي قالت إن إدارتها تتألم. وأضافت: “هذا يقطعك من الجذر. لا أستطيع أن أتخيل ما تمر به العائلات.. هذا ليس بالأمر السهل”.

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