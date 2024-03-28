تقرير.. التاريخ يرجح كفة الهلال على الشباب

يستعد فريق الهلال لمواصلة مشواره في بطولة دوري روشن السعودي، بمواجهة الشباب غدًا السبت.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دور روشن.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

كما حقق الهلال إنجازًا كبيرًا في عالم الأرقام لكرة القدم، حيث حقق 29 انتصارًا متتاليًا، بعد فوزه الأخير على ضمك بهدفين مقابل هدف.

وفي المقابل يتواجد الشباب في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، لديه 28 نقطة في رصيده حصيلة 24 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل الفريق في مثلهم، بينما سقط في فخ الهزيمة في 10 مواجهات.

ويشير تاريخ المواجهات بين الهلال والشباب، إلى تفوق كاسح لزعيم آسيا، حيث حقق الأزرق الفوز في 17 مرة مقابل 5 مرات هزيمة.

تاريخ مواجهات الهلال والشباب:

التقى فريق الهلال مع الشباب 31 مرة من قبل منذ موسم 2008-2009، حيث نجح الزعيم في الفوز بـ 17 مواجهة، واستطاع الأزرق تسجيل 53 هدفًا في شباك الشباب.

في المقابل فاز الشباب على الهلال 5 مرات فقط، وسجل 28 هدفًا في شباك الزعيم، فيما فرض التعادل كلمته في 9 مباريات.

الفوز الأكبر بين الفريقين:

فاز الهلال على الشباب بنتيجة 5/0 موسم 2021-2022، ويعتبر هذا أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين.

الهداف التاريخي للمواجهات:

يعتبر اللاعب الفرنسي بافيتمبي جوميز هداف تاريخ المواجهات بين الهلال والشباب بواقع 7 أهداف.

أخر مواجهة:

نجح الهلال في تحقيق الفوز على الشباب بنتيجة هدفين دون رد سجلهما كاليدو كوليبالي وإلكسندر ميتروفيتش، في المباراة التي جمعت الفريقين هذا الموسم، وبالتحديد في شهر سبتمبر الماضي.