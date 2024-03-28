ناجية من “هجوم روسيا” تروي تفاصيل 30 دقيقة رعب

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

29 مارس 2024

ناجية من “هجوم روسيا” تروي تفاصيل 30 دقيقة رعب

دوليات
ناجية من “هجوم روسيا” تروي تفاصيل 30 دقيقة رعب

أليونا كازينسكايا، الفنانة الروسية، التي اعتادت على مشاركة رسائل مفعمة بالتفاؤل ولوحات مليئة بالأزهار المبهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحول محتوى صفحتها إلى سرد لأحداث مروعة استمرت لمدة 30 دقيقة.

كانت كازينسكايا قد اشترت تذكرتين لحضور حفلة فرقة الروك (بيكنيك)، التي تعود للحقبة السوفيتية، في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، بالرغم من أنها وصديقتها فكرتا في اصطحاب بناتهما، قررتا في النهاية الذهاب بمفردهما.

إطلاق نار

ونشرت كازينسكايا أول رسالة صوتية لها مدتها 10 ثوان عبر قناتها على تطبيق “تليغرام” الساعة 8:01 مساء، وبدا صوتها مرتعداً ولاهثاً مع سماع دوي مرتفع لإطلاق النار في الرسالة.

وقالت: “أحبكم جميعاً، أنا في قاعة كروكوس سيتي لحضور حفلة لفرقة (بيكنيك)، هناك من يطلقون النار في الحفلة الموسيقية، اتصلوا بالشرطة”.

وبينما كان هناك أربعة مسلحين يحملون بنادق كلاشينكوف ويقتحمون المبنى ويطلقون النار على الحضور، وجدت كازينسكايا نفسها محاصرة في أعنف هجوم على روسيا منذ 20 عاماً.

وتأكد مقتل 143 شخصاً حتى اليوم الخميس في هذا الهجوم الذي أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه، لكن روسيا تحاول إلصاق الهجوم بأوكرانيا رغم نفي كييف لهذا الاتهام بشكل قاطع.

الاختباء داخل مرحاض

وفي وسط هذه الفوضى والارتباك وجدتا نفسيهما في مرحاض آخر حيث اختبأ الكثير من الأشخاص، وكان هناك رجل يقول إنَّه يعتقد أن باستطاعته إيجاد سبيل للخروج، فسارتا خلفه حتى تمكنتا من الخروج من المبنى ولكن حتى هذه اللحظة لم تشعر كازينسكايا بالأمان.

وقالت: “جالت في خاطري فكرتان، الأولى هي أنني أحتاج إلى إسعافات أولية لأنني لا أستطيع التنفس، كنت أشعر بألم في رئتيي وتعرضت لنوبة ربو، والفكرة الثانية هي أنني أريد الابتعاد عن المبنى قدر الإمكان”.

الهروب من المبنى 

وفي الساعة 8:31 مساء، تركت كازينسكايا رسالة صوتية جديدة تقول فيها “ما زلت على قيد الحياة وأتلقى الإسعافات الأولية، وخرجت من المبنى.. شكراً لكم”.

وقالت كازينسكايا إنَّها “عانقت الجميع” عندما عادت إلى المنزل، وأضافت أنها لن تذهب إلى النوادي أو الحفلات الكبيرة مجدداً قبل مرور وقت طويل على هذا الحادث لكنها تشعر بالراحة بسبب الدعم الكبير الذي حظت به.

وتابعت: “أعتقد أن المجتمع بحاجة إلى أن يكون أكثر لطفاً، فنحن لا نتذكر أننا بشر ونتعامل بلطف إلا عندما يحدث أمر سيء، لكن علينا أن نكون بشراً كل يوم”.

Restaurant

إخترنا لك

مطعم باب التراث في أبها

مطعم باب التراث في أبها

مطعم
سيرك برجر

سيرك برجر

مطعم
مطعم برغر فيول

مطعم برغر فيول

مطعم
مطعم أرابيسك

مطعم أرابيسك

مطعم
مقهى ومتحف أجا وسلمى

مقهى ومتحف أجا وسلمى

مطعم
مطعم ومطبخ قيصر حائل للمأكولات الشعبية

مطعم ومطبخ قيصر حائل للمأكولات الشعبية

مطعم
مطعم مقلوبة

مطعم مقلوبة

مطعم
مطعم سهيل

مطعم سهيل

مطعم
مطعم شاميز

مطعم شاميز

مطعم
مطعم أسماك البحر الأحمر

مطعم أسماك البحر الأحمر

مطعم
RSL
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
6:00 م
Team 1
2 : 3
Team 2
الخميس 7 مارس
6:00 م
Team 1
1 : 0
Team 2
الخميس 7 مارس
6:00 م
Team 1
1 : 3
Team 2
الخميس 7 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
الإثنين 11 مارس
2:54 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: