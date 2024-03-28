خبر سار لجماهير الاتحاد قبل مواجهة الفيحاء اليوم

تأكد جاهزية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل مواجهة الفيحاء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يلاقي الفيحاء مساء اليوم في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الـ 25 من منافسات دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب فريق الاتحاد، ضم الفرنسي كريم بنزيما، المهاجم إلى قائمة المعسكر قبل مواجهة الفيحاء، المقرر لها اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن بنزيما أصبح ضمن حسابات المدير الفني، وذلك بعد تعافيه من إصابة في أسفل الظهر التي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق في آخر 5 مباريات.

ويتواجد الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 43 نقطة، حصيلة 24 مباراة، حيث فاز النمور في 13 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، فيما تعرض الفريق للهزيمة في 7 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 32 نقطة في جعبته، حيث فاز الفريق البرتقالي في 8 مباريات، وتعادل مثلهم، وخسر مثلهم أيضًا.