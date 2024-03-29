تقرير.. تاريخ مواجهات الاتحاد والفيحاء في جميع المسابقات

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يلاقي الفيحاء مساء اليوم في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الـ 25 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويتواجد الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 43 نقطة، حصيلة 24 مباراة، حيث فاز النمور في 13 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، فيما تعرض الفريق للهزيمة في 7 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 32 نقطة في جعبته، حيث فاز الفريق البرتقالي في 8 مباريات، وتعادل مثلهم، وخسر مثلهم أيضًا.

وتحمل مواجهة اليوم بين الاتحاد والفيحاء رقم 20 في تاريخ مواجهات الفريقين بجميع المسابقات، ويشير التاريخ إلى تفوق النمور بتحقيقه الفوز 13 مرة.

تاريخ مواجهات الاتحاد والفيحاء:

التقى فريق الاتحاد مع نظيره الفيحاء في 19 مرة بجميع المسابقات والمباريات الودية، ونجح النمور في تحقيق الفوز بـ 13 مواجهات بجميع المسابقات.

في المقابل حقق فريق الفيحاء الفوز في 5 مواجهات فقط في تاريخ المواجهات، بينما فرض التعادل كلمته في مواجهة وحيدة بين الفريقين.

مواجهات الموسم الحالي:

تعد مواجهة اليوم هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، حيث التقى الفريقين مرتين الأولى في بطولة الدوري السعودي، والثانية في كأس خادم الحرمين.

آخر مواجهة بين الفريقين:

نجح الاتحاد في تحقيق الفوز على الفيحاء بثلاث أهداف دون رد، سجلهما كلا من عبد الرزاق حمد الله بواقع هدفين، وكريم بنزيما، وذلك في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين.