محلل اقتصادي لـ”الوئام”: السعودية ستكون محط أنظار العالم وقبلة للاقتصاديين

تواصِل شركات الطيران الصينية تعزيز حضورها في السعودية، حيث قرّرت خطوط “China Southern” الجوية تقديم خطط لطريق ثانٍ إلى المملكة من شنتشن، بدءا من يونيو، وذلك قبل إطلاق أول رحلاتها “بدون توقّف” إلى البلاد، اعتبارا من 16 أبريل، مع خدمة تربط بين بكين داشينغ والرياض.

محطّ أنظار العالم

من جانبه، يقول أحمد السالم، الكاتب الاقتصادي والسياسي، إن “شركات الطيران الصينية تسعى لتعزيز حضورها في السعودية، مما يؤكد على وجود استشراف للمستقبل لدى الصين على مستوى الشركات الكبرى والاقتصاد الصيني، لأنّ السعودية ستكون محط أنظار العالم وقبلة للاقتصاديين والشركات على مستوى العالم”.

ويضيف أحمد السالم، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “السعودية ستكون فرصة لهذه الشركات لتعزيز وجودها، من خلال نقل المسافرين إلى السعودية؛ سواء رجال أعمال أو سياح”.

ويتابع المحلل الاقتصادي: “وكما يعلم الجميع أن السعودية تخطّط للانفتاح على الاقتصاد والسياحة، وبحكم أن المملكة دولة كبيرة وجغرافيتها متنوّعة ومشاريعها السياحية لا تتركّز في مكان واحد، لذلك هناك رغبة لكثير من الصينيين، وحتى غير الصينين من دول الشرق الآسيوي، في استكشاف السعودية، وبالتالي زيارتها، وأنا أعتقد أنه عندما تتم هذه الزيارة ستتبعها زيارات أخرى؛ لأنهم سيكتشفون واقعا متغيّرا وحديثا ومتطوّرا يجمع بين الماضي والحاضر، ويجمع الثقافة والتراث والحضارة في مكان واحد، وهو السعودية”.

أرباح كبيرة

يؤكّد السالم أن “بكين تهدف لتعزيز شركات الطيران الصينية الموجودة في المملكة أيضا؛ لأنّ السعودية تتوسّط العالم، ويمكن أن تخدم الصين في العمليات بين الشرق والغرب، ولذلك ستحقّق أرباحا كبيرة للغاية”.