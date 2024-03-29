الحكومة الأمريكية تخصص 60 مليون دولار لإغاثة ماريلاند بعد انهيار جسر بالتيمور

خصصت الحكومة الفدرالية الأمريكية مبلغًا قدره 60 مليون دولار لولاية ماريلاند كمساعدات طارئة إثر انهيار جسر فرنسيس سكوت كي في بالتيمور يوم الخميس الماضي.

جاء الانهيار نتيجة اصطدام سفينة شحن كبيرة فقدت السيطرة بالجسر صباح الثلاثاء، مما أدى إلى انتشال جثتين وفقدان أربعة آخرين يُعتبرون الآن في عداد الموتى.

حاكم ماريلاند ويس مور طلب التمويل البالغ 60 مليون دولار، ووافقت عليه إدارة الطرق السريعة الاتحادية سريعًا بناءً على توجيهات من الرئيس جو بايدن، الذي أمر الحكومة الاتحادية ببذل كافة الجهود لإعادة بناء الجسر بأسرع ما يمكن.

وفقًا لشركة آي.إم بلان لتحليل البرمجيات الاقتصادية، من المتوقع أن تبلغ تكاليف إعادة البناء، التي ستتحمل الحكومة الاتحادية غالبيتها، حوالي 600 مليون دولار.