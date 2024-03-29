بعد تجميد.. اليابان تستعد لاستئناف تمويل وكالة أونروا قريبًا

أعلنت اليابان عن نيتها لاستئناف المساهمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي توقفت بعد اتهامات إسرائيلية لموظفي الوكالة بالتورط في هجوم في السابع من أكتوبر.

وزارة الخارجية اليابانية أكدت على التنسيق النهائي مع أونروا لاستئناف التمويل، حيث شددت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، خلال لقائها بالمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو، على أهمية اتخاذ الوكالة لتدابير تحسين الإدارة وزيادة الشفافية وضمان حيادية موظفيها.

تأتي هذه الخطوات في أعقاب تقرير مؤقت من لجنة مستقلة داخل الأمم المتحدة حول حياد “الأونروا”، والتي حددت مجالات يتوجب معالجتها. التقرير النهائي للجنة من المتوقع صدوره بتاريخ 20 أبريل.