الشؤون الدينية: مقابلات شخصية ودورات تدريبية لقبول المطوفين

قال الدكتور وليد باصمد، مشرف التوعية الميدانية في الشؤون الدينية، إن المطوفين يتواجدون على مداخل المطاف ويخضعون لمقابلة شخصية للتأكد من أهليتهم للمهنة.

وأضاف باصمد في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن المطوفين موجودون في أكثر من نقطة بالمسجد الحرام.

وأشار إلى أن هناك لائحة خاصة بمعايير اختيار المطوفين تتضمن اشتراطات القبول، إذ يخضع المطوف لمقابلة شخصية للنظر في مدى أهليته وصلاحيته لهذه المهنة.

ولفت إلى أن المطوفين يخضعون لدورات تدريبية وتأهيلية قبل المواسم وعلى مدار السنة لضمان أنهم على مستوى عال لأداء الخدمة للقاصد والمعتمر.