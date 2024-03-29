بنك الفلاح يسعى للاستحواذ على “سامبا باكستان” من البنك الأهلي السعودي

أعلن بنك الفلاح الباكستاني عن تقديمه عرضًا غير ملزم لشراء الحصة الكاملة التي يملكها البنك الأهلي السعودي في بنك “سامبا باكستان”، وفقًا لما أفصحت عنه بورصة باكستان.

يأتي هذا العرض في إطار خطوات البنك الأهلي السعودي، أكبر المصارف في المملكة من حيث قيمة الأصول، والذي يمتلك نسبة 84.51% من أسهم بنك سامبا المدرج بالبورصة الباكستانية.

بنك الفلاح أوضح أن إتمام الصفقة يتطلب الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، مشيرًا إلى أنه ينتظر موافقة البنك المركزي الباكستاني لبدء الفحص.

تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي واجهتها استثمارات بعض البنوك الخليجية في الأسواق الناشئة ومنها باكستان، لاسيما مع تدهور قيمة العملة المحلية.

على الرغم من ذلك، شهد البنك الأهلي السعودي نموًا في أرباحه بنسبة 7.7% على أساس سنوي في العام 2023، متخطيًا توقعات المحللين.