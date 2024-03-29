أمريكا تدرس تغيير تصنيف البطاطا

تواجه الولايات المتحدة جدلاً حول تصنيف البطاطا، حيث كُلّفت لجنة أمريكية بتحديد ما إذا كان يجب اعتبارها نوعاً من الخُضر أم من الحبوب.

ويُعدّ هذا النقاش امتداداً لخلاف قديم بين السلطات الصحية الأمريكية وتجمّع منتجي البطاطا والنواب في الكونغرس بشأن تصنيف الأطعمة النشوية.

استهلاك مرتفع

وتشير بيانات وزارة الزراعة للعام 2019 إلى أنّ الأمريكيين يستهلكون 22 كيلوغراما من البطاطا سنويا في المتوسط، نصفها تقريبا على شكل منتجات مجمّدة كالبطاطا المقلية.

صحة عامة

يعتبر مؤيدو تغيير تصنيف البطاطا من خضر إلى حبوب أنّ هذه مشكلة تتعلق بالصحة العامة، إذ يعاني أكثر من 40 بالمئة من الأمريكيين البالغين البدانة.

الدفاع عن البطاطا

وأرسل أعضاء في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزيري الزراعة والصحة، أكدوا فيها أنّ البطاطا “غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامين سي”.

كما حذّر هؤلاء النواب الذين يمثلون الولايات الرئيسية لزراعة البطاطا، من أنّ “أي تغيير في التصنيف سيُربك المستهلكين وأصحاب المطاعم والمنتجين”.

سابقة تاريخية

يُذكر هذا الجدل بمحاولة إدارة الرئيس رونالد ريغان تصنيف الكاتشب نوعا من الخضر في الوجبات الموزعة في المدارس الأمريكية، لكنّ تم التراجع سريعاً عن هذا المشروع بعد رفضه على نطاق واسع.

التأثيرات

يُتوقع أن يكون لقرار اللجنة الأمريكية بشأن تصنيف البطاطا تأثيرات كبيرة على صحة المواطنين، وقطاع الزراعة، وصناعة المواد الغذائية.