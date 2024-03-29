غدا.. إطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن

ذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة أن التشغيل الرسمي للربط الكهربائي مع الأردن سيبدأ غدا السبت.

وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في منشور على فيسبوك إن الطاقة المجهزة للربط في المرحلة الأولى تبلغ 40 ميجاوات.

وأضاف الوزير أن طول خط الربط الكهربائي يبلغ 330 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، إضافة إلى ستة كيلومترات داخل الأردن.

ويستورد العراق حاليا ما بين الثلث إلى 40 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خاصة في أشهر الصيف.

وسيكمل العراق أيضا الربط مع شبكة الكهرباء الكويتية بحلول نهاية 2024.