ضبط 1.613.000 قرص إمفيتامين مخفية في تجاويف مُعِدّة حديدية

بالمتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبط الأمن العام (1,613,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في تجاويف مُعِدّة حديدية داخل أحد الأحواش بمحافظة جدة، وقبض على مروجيها وهم (3) مقيمين من الجنسية التركية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.