تكلفتها ليست ضخمة.. هل تصبح الرحلات إلى المريخ حقيقة قريبًا؟

حققت شركة “SpaceX” للفضاء، التي يملكها إيلون ماسك، خطوات كبيرة في خطتها الطموحة لتنظيم رحلات سفر بأسعار معقولة إلى كوكب المريخ، مما قد يفتح المجال لاستعمار الفضاء أمام شريحة أوسع من سكان الأرض.

وأشار موقع “Yahoo” الأمريكي إلى أن الشركة لديها خطط لبناء مدينة مكتفية ذاتيًا فوق سطح المريخ خلال العقود القادمة، موضحةً أن تطوير صاروخ “Starship” وإطلاقه بنجاح يعد احد الخطوات الحاسمة في تحقيق هذا الهدف.

وتطرق الموقع الأمريكي إلى استراتيجية التسعير التي أوضحها ماسك في وقت سابق، والتي تهدف لجعل السفر إلى المريخ مجديًا اقتصاديًا لنحو مليون شخص، وهو أمر ضروري لإنشاء مدينة على كوكب المريخ.

وقال ماسك، خلال لقاء تلفزيوني، :”إذا كانت تكاليف الانتقال إلى المريخ، على سبيل المثال، هي 100 ألف دولار، فاعتقد أن أي شخص تقريبًا يمكنه العمل والإدخار وفي النهاية يحصل على 100 ألف دولار، ويكون قادرًا على الذهاب إلى المريخ إذا أراد.. نحن نريد أن نجعلها متاحة لأي شخص”.

في السياق ذاته، أوضاف الموقع الأمريكي: “تصريح ماسك أثار جدلًا حول واقعيته نظرًا للفوارق الاقتصادية، فمع وصول متوسط ​​الراتب السنوي في أمريكا في الربع الأخير من عام 2023 إلى 59.384 دولارًا، فإن جدوى توفير 100 ألف دولار للذهاب في رحلة إلى المريخ تبدو بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين”.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن “الجيل Z” يرى أنهم بحاجة إلى راتب يبلغ حوالي 125000 دولار سنويًا ليكونوا سعداء، متابعا: “في المناخ المالي الحالي، حيث يمكن أن يكون تخصيص الأموال لتحقيق أهداف الحياة الكبيرة أمرًا صعبًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن فكرة تخصيص 100000 دولار لرحلة إلى المريخ تسلط الضوء على قيمة التخطيط المالي الذكي”.

وأضاف: “تمثل رؤية ماسك لاستعمار المريخ قفزة جريئة نحو استكشاف الإنسان للفضاء.. وفي حين أن العقبات التقنية والاقتصادية كبيرة، فإن النقاش حول السفر إلى الفضاء بأسعار معقولة يثير أسئلة مهمة حول الأولويات وشمولية مجتمعات الفضاء المستقبلية”.

وأوضحت: “مع استمرار شركة SpaceX في تطوير التكنولوجيا اللازمة لمهمات المريخ، فمن المرجح أن يحتدم النقاش حول الآثار الأخلاقية والمالية والبيئية لاستعمار الفضاء”.