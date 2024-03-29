منح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص بينهم 7 من أسرة واحدة

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض عن صدور أمر ملكي وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لثمانية أشخاص، حسب الجريدة الرسمية “أم القرى”.

وأفادت الإدارة بأنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم 41582 وتاريخ 1445/6/5 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لكل من: عبدالإله جلال عبدالكريم فرح وزوجته وشاء معروف حسن شمت، وأولاده صهيب، محمد، وعد، عائشة، وجن، المبلغ بخطاب مقام المرجع رقم 45319876 وتاريخ 1445/9/12.

وأعلنت الإدارة كذلك أنه صدر القرار الوزاري رقم 59 وتاريخ 1445/8/15 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لياسمين ياسر عبدالرحمن التركاوي، وذلك بموجب المادة 14 من نظام الجنسية.