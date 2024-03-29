أطول 10 جسور في إفريقيا: تعزز حركة التجارة

رصد موقع ” business insider” الأمريكي، أطول الجسور الموجودة في إفريقيا، قائلًا إنها تعد هياكل مرورية حيوية، سواء كان ذلك في المراكز الحضرية المزدحمة أو المناطق الريفية النائية.

وشدد على أن تلك الجسور والكباري تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الروابط والتجارة والتفاعل داخل القارة وخارجها.

وقال الموقع الأمريكي: “تعمل الجسور على تقليل أوقات السفر وتكاليفه، مما يسهل على الشركات نقل البضائع والأشخاص للوصول إلى الخدمات الأساسية”.

وتابع: “لذلك، ليس من المستغرب أن تقوم الحكومات في العديد من البلدان الأفريقية بتخصيص الأموال لمشاريع بناء الجسور، نظرًا لدورها في تسهيل التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي”.

1- كوبري 6 أكتوبر (20.5 كم)

يعد شريان نقل حيوي يمتد على نهر النيل في مصر، ويمتد لمسافة تزيد عن 20.5 كيلومترًا، وهو بمثابة حلقة وصل مهمة بين الأجزاء الشرقية والغربية من المدينة.

ولا يرمز الجسر إلى براعة مصر الهندسية فحسب، بل يحمل أهمية تاريخية عميقة، ويمثل علامة فارقة في جهود تطوير البلاد، حيث استغرق بنائه ما يقرب من 30 عاما.

2- كوبري البر الرئيسي الثالث (11.8 كم)

يعد رابطًا حيويًأ للبنية التحتية في مدينة لاجوس بنيجيريا، وهو الأطول من بين الجسور الثلاثة التي تعبر بحيرة لاجوس.

ويربط المركز التجاري للجزيرة بالبر الرئيسي، ويلعب دورًا رئيسيًا في تخفيف الازدحام المروري في المدينة، حيث يشهد حركة مرور يومية للسيارات تبلغ 117000 سيارة.

3- جسر قناة السويس (3.9 كم)

يمتد الجسر عبر قناة السويس، ويربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، وتم الانتهاء منه في عام 2001، وهو بمثابة رابط نقل حيوي للبضائع والأشخاص بين القارتين.

4- جسر جزيرة موزمبيق (3.8 كم)

يعبر المحيط الهندي ويربط جزيرة موزمبيق بالبر الرئيسي، وتم الانتهاء منه في عام 1969.

5- جسر “دونا آنا” (3.67 كم)

في موزمبيق أيضًا، ويعد إنجازًا هندسيًا ضخمًا، يربط بين مدينتي مابوتو وكاتيمبي، وهو أطول جسر معلق في أفريقيا.

6- جسر أرماندو إميليو جويبوزا (2.37 كم)

في موزمبيق ويعبر نهر زامبيزي، ويربط بين محافظتي سوفالا وزامبيزيا، ويمتد كبنية تحتية حيوية على مسافة 2.37 كيلومترًا.

7- جسر قصر النيل (1.93 كم)

يعود تاريخه إلى عام 1931، وحل محل أول جسر يمتد على نهر النيل في وسط القاهرة، حيث تم الانتهاء منه عام 1933.

وهو يربط وسط القاهرة بمنطقة الزمالك التاريخية.

8- جسر ووري (1.8 كم)

يقع الجر في الكاميرون حيث يربط مدين “دوالا” بميناء بونابيري، وينقل حركة المرور عبر الطرق والسكك الحديدية إلى غرب البلاد.

وتتعدى أهميته مهمة النقل المحلي، حيث يعمل على تسهيل التجارة الدولية مع البلدان غير الساحلية مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتم تصميم الجسر لاستيعاب 2000 سيارة يوميًا، وهو يستوعب الآن أكثر من 45000 سيارة يوميًا مما يتيح حركة مرور هائلة.

9- جسر مكابا (970 م)

يمتد عبر نهر روفيجيفي بتنزانيا، وهو أطول جسر في البلاد، وساعد بشكل كبير في ربط المناطق الجنوبية بالمناطق المهمة الأخرى.

وسهّل تمويل قدره 30 مليون دولار أمريكي من السعودية ومنظمة أوبك والصندوق الكويتي عملية بنائه.

10- جسر كاتيما موليلو (900 م)

يقع في ناميبيا ويمتد على نهر زامبيزي، حيث تم الانتهاء منه بناءه في عام 2004، ويتكون من 19 امتدادًا ويعمل كحلقة وصل حاسمة بين طريق ترانس كابريفي السريع في ناميبيا وشبكة الطرق في زامبيا.