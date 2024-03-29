تشابي ألونسو باق في باير ليفركوزن: لم يحن الوقت للرحيل

في خضم تكهنات ربطته ببايرن ميونيخ، أعلن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، عن التزامه بمشروع النادي الألماني، مؤكدًا أن رحيله ليس في الحسبان حاليًا.

وقال ألونسو في تصريحات صحفية: “لم يحن الوقت للرحيل، الآن أريد التطور في باير ليفركوزن”.

وأضاف: “أنا ممتن لباير ومجلس الإدارة واللاعبين والجماهير، أشعر أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار معا”.

وأشار ألونسو إلى أنه أبلغ اللاعبين بقراره بالبقاء، مؤكدًا أن “وظيفتي في باير لم تنته بعد، أريد مساعدة النادي واللاعبين على التطور، الإدارة رائعة، كل شيء رائع هنا”.

وشدد ألونسو على أنه “ما زلت مدربا شابا، لكن أعتقد أن هذا هو القرار الأفضل لمستقبلي، لقد أخذت وقتي وأنا متأكد من ذلك”.

ويحتل ليفركوزن حاليًا صدارة الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ.

هونيس يُشكك في إمكانية ضم ألونسو

من جانبه، علق أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ، سابقا على إمكانية ضم ألونسو، قائلاً: “أشعر أنه من الصعب جدا للتوقيع مع ألونسو، ناهيك عن أنه مستحيل”.

وأضاف هونيس: “يمكنني بالتأكيد أن أتخيل بقاءه في باير ليفركوزن لمواصلة عمله في الموسم المقبل”.

ليفربول يبحث عن بدائل

وكانت صحيفة تايمز الإنجليزية قد أفادت أن من غير المرجح تواجد تشابي في القائمة المختصرة لفريق ليفربول، الذي يبحث عن بديل ليورجن كلوب.

وأشار التقرير إلى أن روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وروبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، من أبرز المرشحين لتولي تدريب الريدز.