عقبة أخيرة في مساعي مدريد لضم مبابي

يواجه ريال مدريد عقبة أخيرة في مساعيه لإتمام صفقة التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث يهدد ازدحام جدول المباريات خطط النادي الملكي لتقديم اللاعب في احتفالية جماهيرية قبل انطلاق يورو 2024.

وكانت صحيفة “آس” الإسبانية قد كشفت عن رغبة ريال مدريد في تنظيم حفل ضخم لتقديم مبابي في ملعب سانتياجو برنابيو، قبل انطلاق بطولة الأمم الأوروبية، إلا أن هذه الخطة باتت مهددة بالفشل لأسباب متعددة.

وأوضحت الصحيفة أن ازدحام جدول المباريات في نهاية الموسم الحالي يشكل عائقًا أمام خطط ريال مدريد، حيث سيخوض باريس سان جيرمان مباراته الأخيرة في الدوري الفرنسي يوم 18 مايو، بينما يلعب ريال مدريد ضد بيتيس في ختام الليجا بعدها بأسبوع.

وأشارت “آس” إلى أن ريال مدريد يضع أولوية الاحتفال بلقب الليجا للمرة 36 في تاريخه، على تقديم مبابي للجماهير، مما يزيد من صعوبة تنظيم الحفل قبل انطلاق يورو 2024.

عقبات أخرى

وتواجه خطط ريال مدريد عقبات أخرى، أهمها إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في مطلع يونيو، مع احتمالية تأهل باريس أو ريال مدريد للمباراة التي ستقام على ملعب ويمبلي.

حلول بديلة

وذكرت “آس” أن ريال مدريد قد يلجأ إلى تقديم مبابي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك لسببين هما انضمام مبابي إلى معسكر منتخب فرنسا استعدادًا لليورو واستمرار عقده مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو.

تأجيل الحفل

وأخيرًا، رجحت “آس” تأجيل تقديم مبابي لجماهير ريال مدريد إلى ما بعد انتهاء جولة الفريق في أمريكا، قبل استئناف الموسم الجديد من الليجا في 17 أو 18 أغسطس.