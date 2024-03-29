الاتحاد يفوز على الفيحاء بثلاثية في دوري روشن

حقق فريق الاتحاد الفوز على نظيره الفيحاء بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن الجولة الـ 25 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل عبد الحميد صابيري لاعب الفيحاء الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 25، فيما عاد وسجل الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه عبد الرزاق حمد الله.

بينما سجل أحمد الغامدي لاعب الاتحاد هدف تقدم النمور الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدفين مقابل هدف.

ومع نهاية المباراة نجح مروان الصحافي لاعب الاتحاد في تسجيل الهدف الثالث للنمور في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز النمور على الفيحاء.

وبهذا الفوز ارتقى رصيد الاتحاد إلى النقطة 46 نقطة، حصيلة 25 مباراة، حيث فاز النمور في 14 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، فيما تعرض الفريق للهزيمة في 7 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 32 نقطة في جعبته، حيث فاز الفريق البرتقالي في 8 مباريات، وتعادل مثلهم، وخسر 9 مواجهات.