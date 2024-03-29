“كأنهم بنيان مرصوص”.. مشهد ساحر لصحن الكعبة قبل العشر الأواخر من رمضان

امتلأ صحن المسجد الحرام بمكة المكرمة بالكامل بالمعتمرين والمصلين، في صورة يتجلى فيها وحدة المسلمين.

وتُظهر الصورة ازدحامًا للمعتمرين والمصلين من مختلف أنحاء العالم قبل دخول العشر الأواخر من رمضان 2024.

ويُلاحظ تنوع الحشود من حيث الأعراق والثقافات، ما يؤكد وحدة المسلمين وتآخيهم تحت راية الإسلام.

آلاف التفاعلات مع الصورة

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد مهيب أثار دهشة وإعجاب رواد المواقع.

إشادة بالدور السعودي في أمن المعتمرين وإدارة الحشود

ويُعد دور رجال الأمن في إدارة حشود المسجد الحرام وتأمينهم مسؤولية كبيرة تتطلب مهارات خاصة وكفاءة عالية، وذلك لضمان سلامة المصلين وراحة أدائهم للعبادة في هذا المكان المقدس.

وأشاد رواد منصة “إكس” يجهود رجال الأمن على مدار الساعة على ضمان أمن المسجد الحرام ومنع أيّ تهديدات أو أعمالٍ تُخلّ بالنظام العام وتنظيم حركة الدخول والخروج، والتأكد من عدم وجود أيّ مُخاطر أو مُخلّات بالأمن.