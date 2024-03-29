الرائد يفوز على الأخدود بثلاثية في الدوري السعودي

نجح فريق الرائد في تحقيق الفوز على الأخدود بثلاث أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في بطولة الدوري السعودي.

الرائد واجه الأخدود في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين.

وسجل ثلاثية الرائد لا من كريم البركاوي في الدقيقة 15، ومحمد فوزير في الدقيقة 31، وجوليو تافاريس في الدقيقة 56.

بينما سجل أندري بوركا لاعب الأخدود هدف فريقه الوحيد في شباك الرائد بالدقيقة 20 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة ارتقى رصيد الرائد للنقطة 27 محتلًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتواجد الأخدود في المرتبة الرابعة عشر بـ 24 نقطة.