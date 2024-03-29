بعد إهداره ركلة جزاء اليوم.. “بنزيما” وركلات الجزاء مسلسل مستمر

شهدت مباراة الاتحاد والفيحاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إهدار ركلة جزاء من قبل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق النمور.

وحقق الاتحاد الفوز على الفيحاء بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن.

وسجل ثلاثية الاتحاد كلا من عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 30، وأحمد الغامدي في الدقيقة 45، و مروان الصحافي في الدقيقة 94.

وشهدت الدقيقة 19، إهدار كريم بنزيما ركلة جزاء للاتحاد بعدما تصدى لها فلاديمير حارس الفيحاء ببراعة، ليضيع اللاعب الفرنسي هدفًا للنمور.

وشارك كريم بنزيما مع الاتحاد في مباراة اليوم أمام الفيحاء، وذلك بعد غيابه عن المشاركة مع النمور في 6 مباريات من قبل بسبب معاناته من الإصابة في أسفل الضهر.

وتعد هذه ضربة الجزاء الرابعة التي أهدرها الفرنسي كريم بنزيما منذ انضمامه لصفوف النمور، منذ موسم الانتقالات الصيفية لعام 2023.

وأهدر كريم بنزيما ركلات جزاء أمام كلا من فريق الوحدة في بطولة دوري روشن، والهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وأخيرًا اليوم أمام الفيحاء.

ويعد إهدار بنزيما لركلات الجزاء أمر ليس بجديد عليه، حيث أهدر اللاعب الفرنسي أكثر من ركلة جزاء عندما كان لاعبًا بصفوف ريال مدريد الإسباني بواقع 5 ضربات جزاء.

كما شهدت مباراة ريال مدريد وأوساسونا في بطولة الدوري الإسباني وبالتحديد في الجولة الثالثة والثلاثين، إهدار بنزيما لركلتي جزاء للفريق الملكي خلال 7 دقايق، في كلا من الدقيقتين 52، 59.

وعلي مستوى المنتخبات، فقد أهدر كريم بنزيما مع منتخب فرنسا 3 ركلات جزاء خلال مشاركته مع الديوك.