“أرامكو” السعودية.. بصمة فريدة على خارطة الطاقة العالمية

تُعدّ شركة “أرامكو” السعودية من أكبر شركات الطاقة في العالم، وتلعب دورًا هامًا في توفير احتياجات العالم من النفط والغاز.

وتُدرك “أرامكو” أهمية التعاون والشراكات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز الابتكار، ودعم التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر وتعزيز التعاون الدولي.

أهم شراكات “أرامكو” حول العالم

شركة “شيفرون” الأمريكية

مشروع مشترك يهدف إلى زيادة إجمالي إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي المُسال وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين وتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

يُتوقع أن يبدأ المشروع في عام 2025، ويُقدر حجم الاستثمار فيه بـ10 مليارات دولار، وتُعدّ هذه الشراكة علامة بارزة في التعاون بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة.

شركة “إيني” الإيطالية

تُعدّ شراكة إيني وأرامكو من أهمّ الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة على مستوى العالم، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مختلف مجالات الطاقة.

شركة “نوفوتيك” الروسية

مشروع مشترك لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي الروسي، ويهدف إلى الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة في منطقة القطب الشمالي الروسي، وتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا في مجال الطاقة، وتطوير تقنيات جديدة لاستخراج الغاز الطبيعي المُسال في المناطق الباردة.

شركة “توتال” الفرنسية

تُعدّ هذه الشراكة نموذجًا للتعاون الدولي الناجح في مجال الطاقة، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، والتكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

شركة سينوبك الصينية

منحت شركة “أرامكو” مشروعاً مشتركاً ما بين شركة “تكنيكاس ريونيداس” الإسبانية وشركة “سينوبك” الصينية، لتطوير منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال في السعودية بقيمة بلغت 3.3 مليار دولار.

شركة “هيونداي موتورز” الكورية

منحت شركة “أرامكو” السعودية شركات كورية عقدًا بقيمة 2.4 مليار دولار لإنشاء محطة لمعالجة الغاز من حقل الجافورة، في إطار إستراتيجيتها الرامية لتعزيز التوسع في إنتاج الغاز.

شركة “SoftBank Group” اليابانية

تُعدّ من أهمّ الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة على مستوى العالم، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك تقنيات الهيدروجين والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي.

وتُساهم هذه الشراكات في تعزيز أمن الطاقة العالمي، ودعم الاستدامة من خلال تطوير تقنيات طاقة جديدة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في مختلف أنحاء العالم.

وتُؤكّد هذه الشراكات على التزام أرامكو بكونها شركة طاقة عالمية رائدة تلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة.