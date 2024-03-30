نجح رياض محرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق رقم مميز مع فريقه بعد مباراة الاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل الأهلي إيجابيًا مع الاتفاق بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن.

وسجل فراس البريكان لاعب الأهلي هدف فريقه في شباك الاتفاق بالدقيقة 8 من بداية الشوط الأول، فيما أضاف سيكو فوفانا لاعب الاتفاق هدف تعادل فريقه في مرمى الراقي بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل موسى ديمبيلي لاعب التعاون الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 48، فيما أضاف عبد الله العمار لاعب الأهلي هدف فريقه الثاني في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

رقم مميز لـ رياض محرز مع الأهلي

وحقق محرز رقمًا مميزًا مع الأهلي بعدما ساهم في الهدف الأول للأهلي أمام الاتفاق، والذي سجله اللاعب فراس البريكان، ليصل عدد مساهمته التهديفية إلى 20 مساهمة في جميع البطولات هذا الموسم.

واستطاع رياض محرز تسجيل 10 أهداف مع الأهلي في جميع المسابقات، وصناعة 10 آخرين في 26 مباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 48 نقطة في رصيده، حصيلة 25 مباراة، حيث فاز الراقي في 14 مباراة، فيما تعادل في 6 مواجهات، وخسر في 5 مباريات.