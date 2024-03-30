19 مليون يورو لإنقاذ برج غاريسيندا من الانهيار في إيطاليا

يواجه برج غاريسيندا، أحد المعالم الأثرية البارزة في مدينة بولونيا الإيطالية، خطر الانهيار، مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامته.

تم بناء البرج في القرن الثاني عشر، وبدأ يميل بعد قرنين من بنائه، ووصل ميله الآن إلى 4 درجات، أي أكثر قليلاً من ميل برج بيزا الشهير.

أدى ازدياد ميل البرج إلى إغلاق الشوارع المحيطة به، بينما يواصل العلماء مراقبة هيكله بدقة لتقييم المخاطر بدقة.

أعلن عمدة بولونيا عن خطة لتأمين البرج ومنع انهياره، من خلال نشر أبراج وكابلات تم استخدامها سابقًا في إنقاذ برج بيزا، بالإضافة إلى أعمال ترميم وتدعيم مستقبلية.

من المتوقع أن تبدأ أعمال الترميم والتدعيم في عامي 2025 و2026، وستستمر لمدة حوالي 6 أشهر، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليون يورو.

على الرغم من أقل شهرة من برج بيزا، إلا أن برج غاريسيندا يعتبر منذ فترة طويلة منطقة جذب سياحي في مدينة بولونيا.