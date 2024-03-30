رقم سلبي لكريم بنزيما مع الاتحاد

يواجه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد سوء حظ كبير في تسجيل ضربات الجزاء مع العميد في الموسم الجاري.

وشهدت مباراة الفيحاء عودته للمشاركة من جديد بعد التعافي من الإصابة، ولكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الأول بغرابة شديدة.

وتعد هذه هي الركلة الرابعة المهدرة من النجم الفرنسي خلال الموسم الحالي مع الاتحاد، حيث سبق وأن أضاع 3 في مختلف المسابقات.

وأهدر ضد الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ثم ضد الأهلي المصري بدور الثمانية لكأس العالم للأندية.

كذلك أهدر ركلة أخرى ضد الوحدة في الدوري السعودي، قبل أن يكرر الأمر أمام الفيحاء في مباراة اليوم.

وكان بنزيما قد انضم لصفوف الاتحاد خلال الصيف الماضي، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد امتدت 14 عاما.

وشارك النجم الفرنسي مع الاتحاد في 23 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.