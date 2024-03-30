النحس يطارد الشباب قبل لقاء الهلال

يلتقي فريق الشباب مع نظيره الهلال اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن.

يتفوق الهلال على الشباب في المواجهات المباشرة، وخاصة في المباريات الـ 15 الماضية، حيث حقق الزعيم الفوز في 10 مباريات، وحسم التعادل 4 لقاءات فيما الشباب انتصر في لقاء واحد فقط

وتفوق الهلال على الشباب في مباراة الدور الأول التي جمعت بينهما هذا الموسم، في مباراة سجل فيها كل من كوليبالي وميتروفيتش، فيما أهدر البرازيلي نيمار ركلة جزاء

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب دوري السعودي للمحترفين، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر

ويخوض الفريقان المباراة بعد فترة التوقف الدولية حيث يتطلع الشباب إلى تحقيق انتصار معنوي مهم للفريق الذي خرج رسميًا من سباق المنافسة على اللقب.